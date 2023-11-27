Körfez’de el konulan gemi! Sahibi dikkat çekti

Yemen'de 2 Türk mürettebatın da bulunduğu İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldığı şüphesi bölgeyi hareketlendirdi.

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise geminin alıkonulduğunu teyit etti.

Yetkili, kaçırılan "Central Park" adlı geminin İsrailli Zodiac Maritime Şirketine ait olduğunu ve yaklaşık 20 bin ton petrol taşıdığının düşünüldüğünü söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada ise tankerin fosforik asit yüklü olduğu belirtildi. Açıklamada, olayın bir korsanlık eylemi olduğu ifade edildi.

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Kaptanı ve 4. kaptanı Türk olan gemide, çokuluslu 22 personel bulunduğu, önceliğin onların güvenliği olduğu belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Türk denizciler, kaptan Aydın Hasırcı ve 4. kaptan Okan Yüksel'in görev yaptığı geminin kaçırıldığının değerlendirildiği ve ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir. Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir."

Geçen hafta da Kızıldeniz'de bir kargo gemisi Husiler tarafından kaçırılmıştı.

15 SAAT SONRA KURTARILDI

ADEN Körfezi Yemen açıklarında iletişimi kesilen ve kaçırıldığı ortaya çıkan Central Park şirketine ait tanker ve personel, 15 saatin ardından kurtarıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.

GEMİ KİMİN ÇIKTI

Geminin bağlı olduğu Zodiac Maritime şirketi Türkiye’nin de yakından tanıdığı Ofer ailesine ait.

Kurucusunun Türkiye'nin yakından tanıdığı İsrailli iş adamı Sami Ofer'in olduğu şirketin başında şu anda oğlu Eyal Ofer bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI İSİM: SAMİ OFER

Sami Ofer (1922-2011) İsrailli bir iş adamıydı ve Ofer Ailesi'nin kurucularındandı. Ofer, denizcilik, bankacılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası bir imparatorluğun başında bulunuyordu. Ofer Ailesi, İsrail'in en zengin ailelerinden biri olarak biliniyor.

Sami Ofer, Romanya'da doğdu ve II. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Filistin'e göç etti. İş hayatında denizcilik sektörü başladı ve bu alanda büyük başarılara imza attı. Ofer Grubu, küresel anlamda denizcilik, enerji, gayrimenkul ve altyapı yatırımları gerçekleştirmektedir.

TÜPRAŞ'I ALAN İSRAİLLİ

Sami Ofer ve Ofer Ailesi'nin birbiriyle bağlantılı olduğu Ofer Grubu, Türkiye'de önemli bir enerji yatırımına imza atmıştı. Bu yatırım, Tüpraş'ın (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) özelleştirilmesi süreciyle ilgiliydi.

2005 yılında Türkiye'de özelleştirme süreci kapsamında Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissiyle satışa sunuldu. Bu süreçte Ofer Grubu'nun da içinde yer aldığı bir konsorsiyum, Tüpraş'ın çoğunluk hissini satın almak için teklifler verdi. Bu konsorsiyumda Ofer Grubu ile birlikte Koç Holding de yer alıyordu.

Teklif programının ardından Ofer Grubu ve Koç Holding konsorsiyumu Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissini 4,14 milyar karşılığında satın aldı. Bu satış, o dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük özelleştirmeydi. Bu satın alma işleminde, Türkiye'nin enerji sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisi arttı ve ekonomik açıdan küresel açıdan daha fazla yoksullaşmanın ortaya çıkmasına neden oldu. Ofer Grubu'nun Tüpraş'ta yaptığı bu yatırım, Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak kabul edildi.

Ancak özelleştirme süreci ve sonrasında gerçekleşen bu satış işlemi, Türkiye'deki farklı kesimlerden eleştirilere maruz kalmaya devam etti. Türkiye kamuoyu hem Tüpraş'ın özelleştirilmesini hem de bir İsrailliye satılmasını eleştirmişti.

İPTAL EDİLEN İHALE: GALATAPORT

Sami Ofer'in Galataport'u da satın aldığı ancak kamuoyunun tepkisi nedeniyle ihalenin iptal edildiği bildirildi.

BİLGİLER KAFALARI KARIŞTIRDI

AFP ve Reuters haber ajansları mürettebatın şu an güvende olduğu bilgisini verirken, tankerin akıbetine dair farklı bilgiler geliyor.

Tankerin İsrailli bir şirketle bağlantılı olduğu bilgisini veren AFP, tankerin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ancak mürettebatın şu anda güvende olduğunu belirtti.

AFP, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, tankerin akıbetininse belirsiz olduğunu aktardı.

Reuters ise ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde tankerin de şu anda güvende olduğu bilgisini paylaştı.

İsmi gizli tutulan bir yetkili, USS Mason donanma gemisinin olaya müdahalesi ardından tankerin güvende olduğunu belirtti.

Geminin akıbeti ile ilgili yapılan haberler, geminin kaçırılıp kaçırılmadığına yönelik okuyucuların kafalarını karıştırdı.