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Spor Konyaspor, Amedspor maçına hazır
Spor

Konyaspor, Amedspor maçına hazır

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Konyaspor, Amedspor maçına hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 4'e 2 ile başladı. Çabukluk, çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanda tedavisine devam edilen futbolcu Enis Destan takımdan ayrı olarak belirlenen program doğrultusunda çalıştı.

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