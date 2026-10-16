Konyaspor, Amedspor maçına hazır
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 4'e 2 ile başladı. Çabukluk, çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanda tedavisine devam edilen futbolcu Enis Destan takımdan ayrı olarak belirlenen program doğrultusunda çalıştı.