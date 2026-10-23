Konya’da uyuşturucu operasyonu: Kovaya gizlenen maddelerle yakalanan şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonda,
Seydişehir Antalya kara yolu Tınaztepe mevkiinde bir aracı durdurarak araçta bulunan şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kova içerisine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.