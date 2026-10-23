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Gündem Konya’da uyuşturucu operasyonu: Kovaya gizlenen maddelerle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Konya’da uyuşturucu operasyonu: Kovaya gizlenen maddelerle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Konya’da uyuşturucu operasyonu: Kovaya gizlenen maddelerle yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonda,

Seydişehir Antalya kara yolu Tınaztepe mevkiinde bir aracı durdurarak araçta bulunan şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada aracın bagaj kısmında kova içerisine gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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