Konya’da duran tıra çarpan otomobilde iki kişi sıkıştı

Gece saatlerinde Beyhekim Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana gelen kazada, 42 AAZ 832 plakalı tırın sürücüsü, lastiğin patlaması üzerine sağ şeride geçerek durdu. Aynı sırada cadde üzerinde ilerleyen 42 AOP 634 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Her iki aracın sürücüsünün de ismi öğrenilemedi.

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AAZ 832 plakalı tır, lastiği patladığı için sağ şeride geçerek durdu. O sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AOP 634 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla tırın altından çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.