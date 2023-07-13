KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.- ŞEHRİ BEYZA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ORTAKLIĞINDAN
2023-07-13 00:02:00 -
KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.- ŞEHRİ BEYZA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ORTAKLIĞINDAN
- Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığına ait Konya İli Akşehir İlçesi Gözpınarı Mahallesinde bulunan Gözpınarı Mahallesindeki 2000 m2 teknolojik sera ve Konya İli Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi ve Tuzlukçu İlçesi Erdoğdu Mahallesinde bulunan 42-2015/22 işletme ruhsat nolu saha ve saha içerisindeki Gözpınarı Mahallesindeki KTG 2013/15 nolu jeotermal (42 lt/sn, 63,00 oC) kuyusu tarımsal ve hayvancılık entegre tesisleri, termal turizm tesislerinde kullanılmak üzere işletilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a. Maddesi uyarınca KOSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda kiraya verilecektir.
- Şartname mesai saatleri içinde Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş ‘nin Konevi Mah.Kazım Karabekir Cad.Altıncaba Plaza No:21/203 Meram/KONYA adresinde görülebilir ve aynı yerde 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir.
|Kaynağın
Adı
|Bulunduğu
İlçe/Mahalle
|Sıcaklığı
(℃)
|Muhammen Bedeli
(yıllık) (TL)
|Geçici Teminat
(TL)
|Şartname Bedeli
(TL)
|İhale Gün ve Saati
|2000 m2 sera
|Akşehir/Gözpınarı
|
5.500.000,00
|
165.000,00
|
1.000,00
|24/07/2023
10:00
|42-2015/22 Nolu İşletme Ruhsat Nolu Saha
|Akşehir/Yeşilköy
Tuzlukçu/Erdoğdu
|KTG 2013/15 Nolu Jeotermal Kuyu
|Akşehir/ Gözpınarı
|63,0 (KA-A)
3- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
- TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
- Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
- Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR25 0001 5001 5800 7308 1577 78 IBAN nolu hesabına) veya banka teminat mektubu.
- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu.
Tüzel Kişiler;
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
- Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
- İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
- Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR25 0001 5001 5800 7308 1577 78 IBAN nolu hesabına) veya banka teminat mektubu.
- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 TL’lik makbuz.
Ayrıca hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin,
- Şartnamede geçen belgeleri temin etme ve gerekli olanları teklife ekleme zorunluluğu vardır.
- Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığı ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01858549