ESAS NO : 2025/705 Esas

KARAR NO : 2026/791



İLAN

Davacı HÜRÜ YILDIRIM ile Davalı ERSİN KEMAL YILDIRIM arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememize 14/10/2026 tarihli gerekçeli karar davalı yurt dışında bulunan adresine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve/veya mernis adresinin bulunmadığı ve tarafın yurt dışında bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile 1-DAVANIN KABULÜ ile; Ko...ya İli, Akör...n İlçesi, AV...AN Mahallesi, Cilt:1... , Hane:...4 , BSN:3...'de nüfusa kayıtlı, İH...AN ve FA...MA kızı/oğlu, BOZK...R 25/1.../198...doğumlu, 405...078TC kimlik nolu, HÜRÜ YILDIRIM ile aynı yer nüfusu BSN:3... 'de kayıtlı, ABDU...HALİM ve FA...MA kızı/oğlu, BO...KIR 12/...3/19...8doğumlu, 419...904TC kimlik nolu, ERSİN KEMAL YILDIRIM'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2-Tarafların müşterek çocuğu Enes Batuhan'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, 3-Çocuk ile baba arasında her ayın ikinci ve dördüncü haftası Cumartesi günü saat 10:00'dan, Pazar günü saat 17.00'a, babalar günü sabah saat 10:00'dan aynı gün akşam 17:00'ye, dini bayramların ikinci günü sabah saat 10:00'dan üçüncü gün akşam 17:00'ye kadar, her yıl sömestr tatilinin ilk haftası pazartesi günü saat 10:00'dan cumartesi günü saat 17:00'ye kadar, her yıl eğitim öğretim yılının ikinci arası (Nisan ayı) pazartesi günü saat 10:00'dan cuma günü saat 17:00'ye kadar , her yıl 1 Temmuz sabah saat 10:00'dan 31 Temmuz akşamı saat 17:00'ye kadar şahsi münasebet kurulmasına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/11/2026

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Basın No: ILN02601754