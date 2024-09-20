KONYA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/567

KARAR NO : 2024/612

DAVALI : SULTAN GÖKTAŞ. (Saffet ve Menevşe kızı. 22/06/1984 doğumlu)

İ L A N



Davacı MUSTAFA GÖKTAŞ tarafından davalı SULTAN GÖKTAŞ aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 11/07/2024 tarih ve 2022/567 Esas, 2024/612 Karar sayılı kararı Avusturya Schwaz Bölge Mahkemesinin 1 c 13/12x-9 sayılı 01/12/2012 tarihinde kesinleşen boşanmalarına ilişkin yabancı mahkememe kararının tanınmasına, yargılama gideri olarak toplam 30.594,90 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, vekalet ücreti olarak 17.900,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş olup, gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/07/2024

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Basın No: ILN02091192