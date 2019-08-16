0553 313 94 23

Konuralp Pirinci tescillendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu Konuralp Pirinci, coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:26
Konuralp Pirinci tescillendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu Konuralp Pirinci, coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Konuralp Pirinci için alınan coğrafi tescil belgesi ile Düzce’nin marka değerinin artacağı, ürünlerin taklitleri engellenerek üreticilerin korunacağı ve pazarlama gücünün de artacağı vurgulandı.


Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına; Düzce’de üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Konuralp Pirinci, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci Maddesi kapsamında coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.



Tescilli ürün sayısı 6’ya çıktı


Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Akçakoca Sarı Fındığı ve Konuralp Pirinci ile birlikte coğrafi işaretle tescillenen, Düzce’ye özgü ürün sayısı 6’ya çıktı. Ayrıca İl Müdürlüğünce başvurusu yapılan ilave 5 ürünün de Türk Patent ve Marka Kurumunca değerlendirmeleri devam ediyor.



“Kültürümüz konuşulacak”


Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Necdet Çiçek “Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen İlimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.



Konuralp Pirincinin tarihi


Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Konuralp Pirincinin tarihine ilişkin şu bilgiler verildi: “Yöre halkı arasında Kasaba Pirinci olarak anılan Konuralp Pirincinin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. “Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci” olarak adlandırılan Konuralp Pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Konrapa XVI. yüzyılda Osmanlı idari yapısı içinde Anadolu Eyaleti veya Beylerbeyliğine bağlı bir sancak (liva) merkezi olan Bolu’nun on altı nahiyesinden biridir. Henüz tarihi kaynaklar itibarıyla kesin ve açık bir şekilde ispatlanamasa da, nahiyenin adının burada türbesi bulunan ve yörenin fethini gerçekleştiren Konur Alp’ten geldiği açıktır. Tahıl grubu içinde yer alan pirinç, büyüme devresi esnasında çok suya ihtiyaç duyduğundan ancak coğrafi bölgelerin vadi tabanları içinde yetiştirilebilmektedir. Bu şartları taşıyan en müsait bölgenin Konuralp bölgesi olduğu ve pirinç ziraatının da 1800’lü yıllar itibariyle bu bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Konrapa’nın o devirde Anadolu’nun çeltik üretimi yapan büyük merkezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Sancaktaki çeltik ziraatının önemi, Kanunnameye hususi bir madde eklenmesini sağlamıştır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi görüyor
    1. Başkent ulaşımında büyük kolaylık ilgi..
    2. Kelebek çocukların yüzü bayramda da..
    3. Çin’e 6 ayda 319 milyon dolar doğal..
    4. Sulama kanalına düşen otomobildeki..
    5. Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada
    6. Irak'ta on binlerce yıllık Şaneder..
    7. Kendilerini polis olarak tanıtıp..
    8. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı..
    9. SANKON 18 Ağustos Pazar günü genel..
    10. Tuvalet giderine sıkışan kediyi..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Başkan Taşlı’dan 17 Ağustos depremi..
    13. Kayserispor 25 futbolcuya lisans..
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    17. Amed Sportif Faaliyetler’de kombine..
    18. Öldürülen teröristin 17 ayrı terör..
    19. Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    21. Konuralp Pirinci tescillendi
    22. Borsada günün ilk yarısı (2)
    23. Günün ilk yarısında şehir..
    24. Sağlık Bakanlığından Karaman’a 7 diş..
    25. Develi Filistinli Sporcuları Bağrına..
    26. Borsada günün ilk yarısı (1)
    27. İsrail’den, Kongre üyesi Rashida..
    28. UNICEF'ten Myanmar'a Arakanlı..
    29. Aydos Ormanları’nda vahşet
    30. CHP’li vekillerden Karaca’ya hayırlı..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler