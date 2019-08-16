Konuralp Pirinci tescillendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu Konuralp Pirinci, coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Konuralp Pirinci için alınan coğrafi tescil belgesi ile Düzce’nin marka değerinin artacağı, ürünlerin taklitleri engellenerek üreticilerin korunacağı ve pazarlama gücünün de artacağı vurgulandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına; Düzce’de üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik çalışmalar kapsamında Konuralp Pirinci, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci Maddesi kapsamında coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Tescilli ürün sayısı 6’ya çıktı

Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Akçakoca Sarı Fındığı ve Konuralp Pirinci ile birlikte coğrafi işaretle tescillenen, Düzce’ye özgü ürün sayısı 6’ya çıktı. Ayrıca İl Müdürlüğünce başvurusu yapılan ilave 5 ürünün de Türk Patent ve Marka Kurumunca değerlendirmeleri devam ediyor.

“Kültürümüz konuşulacak”

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Necdet Çiçek “Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen İlimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Konuralp Pirincinin tarihi

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Konuralp Pirincinin tarihine ilişkin şu bilgiler verildi: “Yöre halkı arasında Kasaba Pirinci olarak anılan Konuralp Pirincinin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. “Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci” olarak adlandırılan Konuralp Pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Konrapa XVI. yüzyılda Osmanlı idari yapısı içinde Anadolu Eyaleti veya Beylerbeyliğine bağlı bir sancak (liva) merkezi olan Bolu’nun on altı nahiyesinden biridir. Henüz tarihi kaynaklar itibarıyla kesin ve açık bir şekilde ispatlanamasa da, nahiyenin adının burada türbesi bulunan ve yörenin fethini gerçekleştiren Konur Alp’ten geldiği açıktır. Tahıl grubu içinde yer alan pirinç, büyüme devresi esnasında çok suya ihtiyaç duyduğundan ancak coğrafi bölgelerin vadi tabanları içinde yetiştirilebilmektedir. Bu şartları taşıyan en müsait bölgenin Konuralp bölgesi olduğu ve pirinç ziraatının da 1800’lü yıllar itibariyle bu bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Konrapa’nın o devirde Anadolu’nun çeltik üretimi yapan büyük merkezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Sancaktaki çeltik ziraatının önemi, Kanunnameye hususi bir madde eklenmesini sağlamıştır.”