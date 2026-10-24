Konuk ekip 3 puanı tek golle aldı: Kasımpaşa zirveye Eyüp dibe demir attı

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa’yı evinde konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayan mücadeleyi Alper Akarsu yönetti. Akarsu’nun yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Selim Şenöz yaptı. Eyüpspor mücadeleye “Emre Bilgin, El Yamiq, Talha Ülyan, Giordano, Jules, Costa, Taşkın İlter, Michalak, Massanga, Yusuf Barasi, Pintor” ilk 11’iyle mücadeleye başladı. Konuk ekip Kasımpaşa ise “Gionniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Mendes, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Benedyczak” ilk 11’iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmaya konuk ekip Kasımpaşa etkili başladı, özellikle Rak-Sakyi ile sağ kanattan etkili gelen lacivert-beyazlılar, aradığı golü 37’nci dakikada buldu. El Yamiq’in yaptığı hata sonrasında ceza sahası içinde Hajradinovic ile verkaç yaptıktan sonra sol çaprazda topla buluşan Benedyczak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. bir top kaybıyla buldular. Jawad El Yamiq’den topu çalan Ali Yavuz Kol hızlıca topu Hajradinovic’e gönderdi, ise tek pasla topu önüne bıraktı, kaleciyle çarpraz pozisyonda karşı kalan Benedyczak ise meşin yuvarlağı Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin’in tüm çabalarına rağmen ağlarla buluşturdu. İlk yarı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Mücadelede başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde etti.