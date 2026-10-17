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Yerel Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı! Araçtaki çocuk yaralandı
Yerel

Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı! Araçtaki çocuk yaralandı

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Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı! Araçtaki çocuk yaralandı

Ankara Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Beypazarı’nda akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi.

 

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başağaç Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki 06 BFB 890 plakalı otomobile, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, 06 BFB 890 plakalı araçta bulunan kız çocuğunun tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındığını öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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