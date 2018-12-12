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Konkordato ilan eden firmalara büyük şok! Teşvikleri iptal edildi

S Bilişim Danışmanlık analisti Serdar Sement, iflas erteleme-konkordato ilan eden bazı firma teşviklerinin Ticaret Bakanlığı’nca re’sen iptal edildiğini açıkladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:07
Konkordato ilan eden firmalara büyük şok! Teşvikleri iptal edildi

S Bilişim Danışmanlık analisti Serdar Sement, fedakârlık yapan firmalarla aksi işleyişte hareket eden firmaların kamu tarafından eşit ölçüde desteklenmemeleri gerektiğini belirterek, iflas erteleme-konkordato ilan eden bazı firma teşviklerinin Ticaret Bakanlığı’nca re’sen iptal edildiğini söyledi.

Ekonomik ortamda sıkıntıları azaltmak ve ortadan kaldırmak için siyaset kurumu ve idarenin gayret içerisinde olduğuna vurgu yapan analist Sement, "Bu gayretler arasında vergi-prim ödemelerini öteleme ve yapılandırma, istihdama sübvansiyon, kredi yapılandırma ve yeni-genişlemeci yatırımlara muazzam teşvikler öne çıkmaktadır. Siyaset kurumu ve idare ekonomik ortamı desteklerken bu desteklerden yararlanan firmaların aynı zamanda konkordato yoluna gitmeleri kabul edilemez. Bu nedenle, vergiden primlere, yapılandırmalardan teşviklere dek kamu ve bankalardan alınan her türlü destek, konkordato ile birlikte otomatik düşürülmelidir. Sadece düşürülmemeli, firmalarca önceden alınan destekler iadeye konu teşkil etmeli, kamu tarafından vazgeçilen alacaklar eski düzeyine otomatik getirilmelidir" dedi.

"Fedakarlık yapanlar ile yapmayanlar eşit ölçüde desteklenmemeli"

Serdar Sement, "Zora dayanan ve fedakârlık yapan firmalarla aksi işleyişte hareket eden firmaların kamu tarafından eşit ölçüde desteklenmeleri kabul edilemez" dedi ve ekledi:

"Bahse dair hareketlilik her olasılık düşünülerek ikaz edilmelidir. Örneğin bugün yayımlanan Resmi Gazete’de iflas erteleme-konkordatoya girmiş bazı firma teşviklerinin Ticaret Bakanlığı’nca re’sen iptal edildiğini izledik"

Bir inşaat şirketi listede yer aldı

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünki sayısındaki "Tebliğler" kısmında 'Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi' yayınlandı. Bir inşaat şirketine listede yer verildi. Teşviklerden yararlanabilmek için 'Dahilde İşleme İzin Belgesi' alınması ise zorunlu. Dahilde İşleme ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı teşvik politikası aracı belge ise gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen belge olarak tanımlanıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:07
  1. S Bilişim Danışmanlık analisti Serdar Sement
  2. Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
  3. Konkordato ilan eden firmalar
  4. teşvikler iptal edildi

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  • Yunus 16 Yunus 16 54 dk önce
    ÇOK İYİ OLMUŞ, DEVLETİN TEŞVİKLERİNDEN, KANUNLARIN BOŞLUĞUNDAN DEVLETİ SOYUN KAZIKLAYIN, VERGİ KAÇIRIN.
  • AbdülkadirAbdülkadir57 dk önce
    Tabii ki iptal edilmelidir. yok öyle hem konkordato ilan et hem de teşvik al.Şimdi artık yumrukları alırsınız. Sadece teşvik değil vergi düzenlemelerinde diğer haklarda da sorumluluk üstlenen şirketlerden daha aşağıda olmalıdır.
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