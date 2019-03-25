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Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı yanlış ülkeye uçtu!

British Airways uçağı, Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmesi gerekirken yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a iniş yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 23:09
Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı yanlış ülkeye uçtu!

Londra'dan havalanan British Airways uçağı, pilota yanlış bilgi verilmesi nedeniyle Almanya yerine İskoçya'ya gitti.

Yolcular, hatayı ancak pilotun Edinburgh'a yaklaşıldığını açıklamasıyla öğrenirken, uçak yakıt alımı ve 2,5 saatlik beklemenin ardından 800 kilometre uzaklıktaki Düsseldorf'a doğru yola çıktı.

Havayolu firmasından yapılan açıklamada, yanlışlığın sebebini bulmak için British Airways adına bu uçuşu gerçekleştiren WDL Havacılık ile çalışıldığı belirtildi.

WDL Havacılıktan ise "talihsiz karışıklığın" nedeninin belirlenmesine çalışıldığı açıklandı.

Yetkililer, pilotun kendisine verilen uçuş planı çerçevesinde hareket ettiğini ve aynı planı izleyen hava kontrolörlerinin de herhangi bir yanlışlıkla karşılaşmadığını kaydetti.

 BBC'ye konuşan yolculardan Sophie Cooke ise pilotun Edinburgh'a iniş yapmak üzere olduğunu duyurduğu zaman herkesin şaka zannettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 23:09
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