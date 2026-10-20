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Dünya Kolombiya’da korkunç kaza! Kömür madeni çöktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kolombiya’da korkunç kaza! Kömür madeni çöktü! Ölü ve yaralılar var

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Kolombiya’da korkunç kaza! Kömür madeni çöktü! Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi can verdi, 7 kişi yaralandı.

Kolombiya’nın Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, madende yasa dışı altın çıkarıldığını belirterek, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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