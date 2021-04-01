Kokain, esrar ne ararsan var! Ayvatoğlu üzerinden iktidarı hedef alan CHP’de rezilliğin bini bir para!

AK Parti’de büro elemanı olarak çalışan ve uyuşturucu kullandığı görüntüler basına yansır yansımaz görevden el çektirilen ve adli süreç başlatılan Kürşat Ayvatoğlu isim üzerinden mütedeyyin camiaya ahlak dersi vermeye kalkan CHP, kendi günahlarını görmezden geliyor. Münferit bir hadiseyi köpürten CHP, bünyesinde Ayvatoğlu gibi sayısız ismi barındırıyor.

Önce kokain sonra tecavüz

Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iş istemeye gelen S.T.’ye, CHP’li Meclis Üyesi Ali Çağlar ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz etmekle suçlandı. Atabay’ın çiftlik evinde götürdüğü mağdureye, tecavüz öncesinde zorla kokain içirdiği iddia edildi. CHP’liler Ayvatoğlu üzerinden AK Parti’ye saldırırken, Mansur Yavaş’ın işe aldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO şirketinin şefi Recep Koyuncu, belediye aracıyla eroin ticareti yaparken enselendi. CHP eski Grup Başkanvekillerinden Hakkı Süha Okay’ın kardeşi Mustafa Fehmi Okay, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında tutuklandı. Okay’ın, uyuşturucu parasıyla Çırağan Sarayı’nda mankenlerle alem yaptığı belirtildi.

Sav’ın torbacı kardeşi

Peygamber Efendimiz ve Hac ibadetini alaya alan ifadeleri sebebiyle tepki çeken eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın küçük kardeşi Özbey Sav, uyuşturucu satışından Almanya ve İtalya’da 10’ar yıldan 20 yıl hapis yattı. 2011 yılında Narkotik polisinin İstanbul’da düzenlediği operasyonda eski CHP milletvekili Şahin Mengü’nün oğlu Burak Mengü’nün de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Solak gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşinin, Nijeryalı satıcıdan kokain temin ettiği iddia edildi. CHP eski Hakkâri Milletvekili Esat Canan’ın yeğeni Ayhan Canan, müşteri gibi davranan polislere 14 kilo 815 gram eroin satmak isterken yakalandı. CHP’den Erzincan Milletvekili aday adayı ve aynı partiden belediye başkan adayı olan işadamı Recep Cemil Tanguroğlu, 68 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Eroine okul kılıfı

2009 yılında ele geçirilen 100 kilo eroinin organize edilmesini Hatay Samandağ İlçesi Tavla Belde Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi A.E.R’nin sağladığı belirtildi. Pişkin CHP’li meclis üyesinin, zehirden kazandığı parayla kendi adını taşıyan bir ilköğretim okulu yaptırdığı öğrenildi. Kocaeli’de Büyükşehir Yasası’nın ardından kapatılan Uzunçiftlik Beldesi’nin eski Belediye Başkanı Yaşar Sönmez, lüks cipinde çantalar içinde 91 kilo esrarla yakalanarak tutuklandı. CHP Siirt milletvekili adayı Mehmet Muhdi Koyuncu’nun uyuşturucu bulundurmak ve satmaktan 5 yıl cezadan az olmamak şartıyla yargılandığı ortaya çıktı.

CHP’lilerin canını yaktı

Madde bağımlılığının çağımızın en büyük sorunu olduğunu görmezden gelerek, siyasi rant uğruna Ayvatoğlu rezaletini köpürten CHP’liler de uyuşturucudan mağdur oldu. 2016 yılında, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinin CHP’li Başkanı Şaban Kılıç’ın madde bağımlısı oğlu İ.K. (21) vücuduna uyuşturucu enjekte ettikten sonra komaya girerek hastaneye kaldırıldı. CHP İzmir il Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ülkü Caner’in annesi, ağabeyinin oğlu Çağdaş Caner tarafından 42 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil torun ifadesinde, eve gelmeden önce 3 uyuşturucu hap içtiğini söyledi. CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kardeşi Emrah Kaplan, tartıştığı eniştesi Murat Hürriyet’i bıçakladı. CHP Hürriyet’in kardeşinin olaydan bir hafta önce uyuşturucu tedavisine başladığı öğrenildi.