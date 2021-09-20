Kocaeli’ye akıllı emniyet müdürlüğü

Mehmet Safa Canat - Hasan Canat İstanbul

Karahanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Karahan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binasının açılışı için geri sayımın devam ettiğini belirtti.

Böyle bir uygulama yok

Karahan, şöyle konuştu: “Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) eski projelerinden biriydi. TOKİ projeyi Kocaeli Valiliği’ne devretti. Projenin zemini bataklıktı. Zemine yaklaşık 100 bin tona yakın beton dökerek güçlü bir zemin oluşturabildik. Ayrıca temelde 5 bin adet delik açarak enjeksiyon yaptık. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu mimarisi ile inşa ettiğimiz bin odalı akıllı emniyet müdürlüğü olacak. Tamamen akıllı bina olarak dizayn edilen binada herhangi bir klimada arıza çıksa bile bilgisayar otomasyonunda görünecek. Şu anda Türkiye’de böyle bir uygulama yok.”

Sınır karakolu gibi

“Emniyet müdürlüğü binasının güvenlik sistemleri de zırhlı camlarla yapıldı. Dışarıdan gelebilecek suikastlara karşı bütün testler yapıldı” diyen Karahan, şunları iade etti: “Tam korunaklı sınır karakolu gibi bir emniyet müdürlüğü inşa ettik. Emniyet binasının çatısına da dev polis logosu yaptık. Helikopterle oradan geçen herkes yaptığımız o logoyu görebilecek. İnşa ettiğimiz Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binamızın ekim ayında yapacağımız açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey’in, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş Bey’in, Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz Bey’in ve Kocaeli Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu Bey’in katılmalarını can-ı gönülden rica ediyoruz.”

Kamu müteahhitlerine vergide indirim yapılmalı

Karahan, kamu müteahhitlerinin devletten beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Biz kamu müteahhitleri olarak büyük riskler alarak iş yapıyoruz. Kamu projelerini inşa etmek her babayiğidin harcı değildir. Özellikle kamu müteahhitlerine devletimiz vergide bir indirim yapabilirse müteahhitler ayakta durur. Genel anlamda birçok sektörden alınan yüzde 18 KDV oranı kamu müteahhitlerine yüzde 10 olarak uygulanabilir. Gerçekten çok vergi ödüyoruz. Son zamanlarda fahiş bir şekilde artan demir ve çimento fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Demir, çimento, alüminyum ve ahşap fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 200 arttı. Demir ve çimento üreticileri tekelleşti. Devletimiz bile bunlarla baş edemiyor. Bize ödenen fiyat farkı inşaat malzemelerine yapılan zamlı fiyat artışını karşılayamıyor. Kocaeli’de inşaata başladığımız zaman demirin tonu bin 700 TL idi. Şimdi demirin tonu 9 bin TL’ye satılıyor. Kamu kurumları ile sözleşme yapmışız, taahhüdümüz var, zararına da olsa demir alıp işimizi bitirmek zorundayız. Bu yüzden müteahhitler olarak devletimizin acilen fiyat farkı kararnamesi çıkarmasını bekliyoruz. Mesela kendimiz için bir bina inşa etsek bunun için yüzde 18 KDV ödeyelim. Ancak devletimiz için inşa ettiğimiz taahhüt projelerinde en azından küçük bir vergi indirimi yapılabilirse müteahhitler için can simidi olur. Bugün vergisini ödeyemediği için hakediş yapamayan, hakediş yapamadığı için işçisinin maaşını ödeyemeyen müteahhitler var. Müteahhitler de devletin evlatlarıdır.”