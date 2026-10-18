Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen cipin sürücüsü kurtuldu, 2 kişi kayıp

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir cip dereye düşerek sele kapıldı; araçtaki 3 kişiden sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtuldu. Arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş'tan ise haber alınamıyor; kayıp 2 kişiye ve araca ulaşmak için arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaza, 17 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede yaşandı. Ertaş ve arkadaşları, mahalledeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek için yola çıkmıştı. Ertaş'ın kullandığı 34 HER 50 plakalı cip dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiyenin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM) birimleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ertaş'ın, camı kırıp iki arkadaşıyla birlikte araçtan çıktıklarını, kendisinin ise kıyıdaki bir ağacın dalına tutunarak kurtulduğunu söylediği öğrenildi. Ertaş, araçtan çıktıktan sonra Arslan ve Demirtaş'ı bir daha görmediğini belirtti.

Muhtar: "Bu su Ömerli Barajı'na dökülüyor"

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, Ertaş'ın kendilerine cipin dereye düşmesinin ardından yaklaşık 150 metre sürüklendiğini anlattığını söyledi. Derenin debisinin çok yüksek olduğunu, bölgenin 3 derenin birleştiği noktada bulunduğunu dile getiren Özyurt, "Bu su Ömerli Barajı'na dökülüyor. 3 kişi araçla birlikte yaklaşık 150 metre kadar sürükleniyor" dedi.

Özyurt, olayın bir vatandaşın görmesiyle öğrenildiğini de anlattı: "Bir vatandaş görüyor, jandarma ekiplerine haber veriyor. Bu şekilde haberimiz oldu."

Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ile Gebze Belediye Başkan yardımcıları Mahmut Yandık ve Şener Akın, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kayıp 2 kişiye ve cipe henüz ulaşılamadı; arama çalışmaları sürüyor.