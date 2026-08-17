KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
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KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kocaeli ili Gölcük İlçesi Ayvazpınarı Mahallesi 103 ada 1-2-3 ve 4 nolu parsellerde Erdoğan Balkaya ve Hasan Balkaya’ ya vekaleten Av. Mert Cem GÖNENÇ tarafından verilen 19.01.2024 tarih ve 13516552 kayıt nolu dilekçe gereği yapılan inceleme neticesinde; Ayvazpınarı mahallesinde 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 2018 yılında yapılan Güncelleme çalışmaları sırasında 103 ada 1-2-3 ve 4 numaralı parsellerin hatalı olarak sınırlandırıldığı, koordinat (konum) hatası yapıldığı ve yüzölçümlerinin sehven hatalı hesaplanarak askı ilanına alındığı tespit edildiğinden, kadastro teknik belgeleri ve paftasına uygun olarak oluşturulan ve parsellerin doğru konumlarında yapılan sınırlandırmaya göre Ayvazpınarı Mahallesi 103 ada 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile Lütfiye Mahallesi 1-2 ve 3 nolu parsellerin kenarlaştığı ve bu düzeltme sonucunda hesaplanan yeni yüzölçümlerinin aşağıdaki listede gösterildiği şekliyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca düzeltileceği, düzeltmenin kaldırılması yönünde tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesine hak sahiplerince dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde yüzölçümü düzeltme işlemlerinin listedeki gibi kesinleşeceği hususu, 7201 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerine tebliğ edilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamayan aşağıda adı geçen kayıt maliklerine ve kanuni mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.
|İli
|İlçesi
|Mahallesi
|Ada No
|Parsel No
|EK-1 (Askı İlan) Yüzölçümü
(m2)
|Düzeltme Alanı
(m2)
|Adı Soyadı
|Hisse Oranı
|Kocaeli
|Gölcük
|Ayvazpınarı
|103
|1
|13736.49
|13382.04
|Kocaeli
|Gölcük
|Ayvazpınarı
|103
|2
|5218.59
|4602.11
|Kocaeli
|Gölcük
|Ayvazpınarı
|103
|3
|14625.51
|14221.57
|Mehmet ODİN: Osman oğlu
|1/2
|Kocaeli
|Gölcük
|Ayvazpınarı
|103
|4
|8232.92
|8080.25
|İsmail ÖZDİL: Osman oğlu
|TAM
|Kocaeli
|Gölcük
|Lütfiye
|172
|1
|7095.18
|7009.46
|Emel ACAR: Süleyman kızı
Safiye ÇİLOĞLU: Osman Remzi kızı
Nevzat KAYA: Süleyman oğlu
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Verasete İştirak
|Kocaeli
|Gölcük
|Lütfiye
|172
|2
|5451.25
|5451.68
|Kocaeli
|Gölcük
|Lütfiye
|172
|3
|13108.16
|13115.62
#ilangovtr
Basın No: ILN02531415