KOCAELİ İLİ DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
2024-07-19 00:00:00 -
KOCAELİ İLİ DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
- Mülkiyeti Derince Belediyesine ait, Karagöllü Mahallesi, 183 ada, 2 parsel nolu 4782,20 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında ‘’Kırsal Yerleşim Alanı ve Diğer Tarım Alanı’’ E;0.35 Hmax.6.50” yapılaşma şartına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ile 31.07.2024 Çarşamba günü saat 10.30’da satış ihalesi yapılacaktır.
- İhaleye konu tarlanın muhammen satış bedeli 8,000,000.00-TL olup ve Geçici teminatı 240.000,00-TL dir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
- Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)
- Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
- Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
- Katılımcı tarafından İmzalı Şartname
B) Diğer Şartlar
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- İhale şartnamesi, her bir bağımsız bölüm için 2.000,00-TL bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur. İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 30.07.2024 SALI günü, saat 15:00’e kadar Derince Belediyesi Ek Bina 4. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi aynı tarih ve saate kadar İdareye ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir.
4- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
5- 2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.
5- 2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.
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Basın No: ILN02063917