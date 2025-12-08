  • İSTANBUL
Resmi İlanlar KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İcra ve Takip Şube Müdürlüğünden
Aşağıda adı soyadı / unvanı borç türü, dosya takip numarası, dönemi ve borç miktarları belirtilen mükelleflerin adlarına düzenlenen ödeme emirleri 213 sayılı VUK'un 99, 100, 101 ve 102. maddeleri gereğince posta memuru vasıtasıyla gönderilen adreslerinde bulunamamışlardır. Bu itibarla VUK'un 103, 104 ve 105. maddeleri gereği adı geçen mükelleflerin 1 (bir) ay zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde yine aynı kanunun 106. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ ÖDEME EMRİ LİSTESİ
Sıra No Adı Soyadı / Unvanı TC Kimlik No / Vergi No Adresi Borç Türü Takip Dosya No Dönemi  Borç Miktarı (TL)
1 ARAF GRUP LOJİSTİK KİMYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 07******50 Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphill Towers No:3 D:80 Ataşehir / İSTANBUL Çevre Kanunu İdari Para Cezası 230948 2024/10   5.196.234,00
2 ARAF GRUP LOJİSTİK KİMYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 07******50 Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. Uphill Towers No:3 D:80 Ataşehir / İSTANBUL Çevre Kanunu İdari Para Cezası 231495 2025/6 10.392.468,00
3 ENGİN YAZICI 12******46 Nenehatun Mah. Kara Ahmet Sk. No:16 D:2 Darıca / KOCAELİ Çevre Kanunu İdari Para Cezası 231524 2025/9   2.492.979,00
4 MHR MAKİNA METAL ALÜMİNYUM HIRDAVAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 62******28 Balçık Mah. 3215. Sk. No:17 /3 Gebze / KOCAELİ Çevre Kanunu İdari Para Cezası 230640 2023/11   3.279.210,00

#ilangovtr

Basın No: ILN02348108