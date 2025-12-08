KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Aşağıda adı soyadı / unvanı borç türü, dosya takip numarası, dönemi ve borç miktarları belirtilen mükelleflerin adlarına düzenlenen ödeme emirleri 213 sayılı VUK'un 99, 100, 101 ve 102. maddeleri gereğince posta memuru vasıtasıyla gönderilen adreslerinde bulunamamışlardır. Bu itibarla VUK'un 103, 104 ve 105. maddeleri gereği adı geçen mükelleflerin 1 (bir) ay zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İcra ve Takip Şube Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi halde yine aynı kanunun 106. Maddesi gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.