KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti/tasarrufu KBB’ye ait; 3095 adedi mevcut, 340 adedi işletmeci tarafından yeni kurulacak olan 1.932 Adet Açık Hava Reklam Ünitesi(Billboard, CLP, Megalight, Totem, Köprü Alınlığı, LED Ekran), 1.470 Adet Reklam Üniteli Otobüs Durağı ve 33 Adet Tramvay Vagonu Reklam Alanı olmak üzere toplam 3.435 adet Reklam Ünitesi; müşterek idari ve teknik şartnamesine uygun olarak Aylık 2.800.000,00 TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden, 10 (on) yıl süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. 36. Ve devamı maddeleri hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 28.10.2026 tarihinde saat 11:00’de KBB Encümen Toplantı Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.



İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1- Kanuni İkametgâhı olması(Türkiye’de tebligat için adres beyanı),

2-Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış, kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Noter tasdikli İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

4- Vekâleten katılımda Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Geçici teminatın (10.080.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı veya teminat mektubu,

6- Ortak girişim olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

7- Şartnamede yazılı esaslara uygun olarak hazırlanmış Teklif Mektubu,

8- İhale şartname (250.000,00-TL) satın alındığına dair Banka/Vezne Makbuzu (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacaktır.

9- İhaleye girecek isteklilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden alınmış "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Vadesi Geçmiş Borcu Yoktur Belgesi",

10- İsteklilerin sermayelerinin en az 200.000.000,00-TL. (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olduğuna dair Ticaret Sicil Kurumu'ndan alınmış belgeleri ya da kurum kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi,

11- İsteklilerin; 01.10.2024 - 30.09.2026 tarihleri arasındaki 24 (yirmi dört) aylık döneme ait net satışlarının, TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılarak Eylül 2026 endeks değerine güncellenmiş tutarlarının yıllık ortalamasının (24 aylık güncellenmiş net satış toplamının 2'ye bölünmesiyle elde edilen tutarın) en az 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olduğunu gösteren; Vergi Dairesi veya SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) veya YMM (Yeminli Mali Müşavir), onaylı net satış değerleri gelir tablosu." İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 27.10.2026 saat:12:30'a kadar Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli adresinde bulunan KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.maddesi gereğince ilan olunur.