KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(GEREKÇELİ KARAR VEİSTİNAF DİLEKÇESİNİN İLANEN TEBLİĞİ )

ESAS NO : 2021/315

KARAR NO : 2022/396

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hüseyin KAPLAN vd.aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davanın KABULÜNE,

Kocaeli, İzmit, Çubuklu Bala Mahallesi, eski 110 ada 121 parsel, ifraz sonucu oluşan yeni Çubuklu Bala Mahallesi'ne kayıtlı 110 ada 187 parselin, 702,34 m²,

Kocaeli, İzmit, Çubuklu Bala Mahallesi, eski 110 ada 121 parsel, ifraz sonucu oluşan yeni Çubuklu Bala Mahallesi'ne kayıtlı 110 ada 188 parselin, 736,76 m²,

Kocaeli, İzmit, Çubuklu Bala Mahallesi, eski 110 ada 116 parsel, ifraz sonucu oluşan yeni Çubuklu Bala Mahallesi'ne kayıtlı 110 ada 217 parselin, 541,57 m², yüzölçümlü taşınmazların 12/07/2021 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda gösterilen alanın kamulaştırma bedelinin toplam 581.449,97-TL (110 ada 187 parsel = 201.571,58 TL, 110 ada 188 parsel=211.450,12 TL, 110 ada 217 parsel=168.428,27 TL olmak üzere) olarak TESPİTİNE,

Mahkememizce tespit edilen 581,449,97-TL kamulaştırma bedelinin davalılara DERHAL ÖDENMESİNE karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı davacı idare tarafından 01/03/2023 tarihinde istinaf edilmiştir.

Davalı (536.....144 T.C Kimlik nolu) HÜSEYİN KAPLAN'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin 7201 sayılı yasanın 28. ve devamı md. hükümleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Gerekçeli Karara ve İstinaf Dilekçesine karşı mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf edilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 14/04/2023

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Basın No: ILN01815855