KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
2024-08-09 00:00:00 -
KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2018/23 Esas
KARAR NO : 2023/50
Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından davalı ÇEKA İNŞ. VE TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan "Alacak" davasının yapılan açık yargılaması sonunda 23/03/2023 tarihinde davanın kabulüne dair karar verildiği, davacı SGK vekilince 13/04/2023 tarihinde Mahkememiz kararı istinaf edilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere davalı şirkete ilanen tebliğ olunur. 08/07/2024
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Basın No: ILN02073849