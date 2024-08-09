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Resmi İlanlar KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-09 00:00:00 -

KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2018/23 Esas

KARAR NO : 2023/50

Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından davalı ÇEKA İNŞ. VE TAAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan "Alacak" davasının yapılan açık yargılaması sonunda 23/03/2023 tarihinde davanın kabulüne dair karar verildiği, davacı SGK vekilince 13/04/2023 tarihinde Mahkememiz kararı istinaf edilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere davalı şirkete ilanen tebliğ olunur. 08/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02073849