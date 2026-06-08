KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/80

KARAR NO : 2026/209

Davacı RAHAF ALAYESH ileçocuk RAHAF ALAYESH'in babası MOHAMMAD ve JAMILA oğlu, 20/01/1994 doğumlu, 99226736510 Kimlik numaralı, SURİYE uyruklu, ALMANYA adresinde ikamet ettiği bildirilen BESİL ALAYESH aleyhine açmış olduğu Velayetin Kaldırılması İstemli yapılan açık yargılaması sonunda;

İlgili baba BESİL ALAYESH'e dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olduğundan, Gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM:

Talebin Kabulü ile,

1-Besil ve Hadice kızı, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 17/06/2017 doğumlu (99629740220) Yabancı Kimlik Numaralı Rahaf Alayesh üzerinde anne ve babasının velayetinin kaldırılmasına,

2-Karar kesinleştiğinde çocuğa vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına.

3-Alınması lazım gelen ( Adli yardımdan karşılanan) 615,40 TL başvuru harcı 732,00 TL peşin harç ve 42.149,60 TL posta, tebligat, ilanen tebligat ücretinden oluşan toplam 43,497,00 TL yargılama gideri ve harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 320,00 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Kararın kesinleşmesinin ardından gereği için nüfus müdürlüğüne, İl Göç İdaresine ve Emniyet Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Kararın kesinleşmesinin ardından taraflarca yatırılan bakiye gider avansının talep halinde yatıran tarafa iadesine, suçüstü ödeneğinden artan avansın bulunması halinde derhal suç üstü ödeneğine iadesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, davalı BESİL ALAYESH'e adına ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, İstinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeçeği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin48. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02482274