Kobi’lerin yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir fabrikada düzenlenen 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen daha yükseğe taşımaktadır” dedi. Bunun için özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularını ülke gündeminin en üstünde tutmaya büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Ankara’ya kazandırdıkları 26 yeni fabrikanın yanı sıra 2 bin 500 kişi kapasiteli cami, arıtma tesisi, test merkezi, çevre analiz laboratuvarı ve enerji hatlarını hizmete açtıklarını söyledi.

Salgın durduramadı

Açılışını yaptıkları tesislerin çok önemli bir ortak özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Bu üretim tesisleri ülkemizin gücünü ve potansiyelini göstermenin yanında salgının başından beri sürekli, ‘Yandık, bittik, battık’ diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır.Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.”

Babayiğitlere tebrik

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri, sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı gezmeye davet ediyorum. Rabbimden savunma sanayisinden otomotive, elektronikten sağlığa, enerjiden talaşlı imalata kadar farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikalarımızın vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve ekibini, organize sanayi bölgesi yönetimini ve elbette iş dünyamızın babayiğitlerini canı gönülden tebrik ediyorum.”

Konuşmasında ihracata ve ekonomik büyümeye vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

Üst lige yükseliyoruz

“Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10’a yakın daraldığı 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydettik. Bu oranla G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme yakaladık. İnşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız. Özellikle sanayi üretimi tarafından güzel haberler alıyoruz. Son 12 aylık ihracatımız ise 201,5 milyar dolara yükselerek cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar dolar rakamını aştık. Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalayarak diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.”

Sahte gündemi boşverin

İş dünyasına seslenen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum. Geçen hafta açıklanan haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10,6’ya geriledi. Böylece Türk ekonomisinin toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatladı. İnşallah 2021 yılını, temel göstergelerin tamamında tahminlerin de ötesine geçen başarı grafiğiyle taçlandıracağımıza inanıyorum.”

Çevreci yeşil ekonomi

Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Sanayi başta olmak üzere tüm ekonomimizin yeşile ve çevreye saygılı bir dönüşüm içinde olması şarttır. Çevreye zarar veren her teknoloji, namlusu insana dönmüş bir silahtan başka bir şey değildir. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. İmalatta güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak için KOBİ’lerin dijitalleşmesine 1 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var.”

