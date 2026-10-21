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Kobi KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!
Kobi

KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!

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KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, TOBB ile TEPAV tarafından yürütülen “KOBİ Dijital Dönüşüm Platformu” projesinde araştırmacı olarak görev alacak. Projeyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerinin desteklenmesi ve teknolojik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye’de KOBİ’lerin teknolojiye uyumunu hızlandırmaya yönelik yürütülen çalışmaya Karabük Üniversitesinden akademik katkı geldi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülen "KOBİ Dijital Dönüşüm Platformu" adlı ar-ge projesinde araştırmacı olarak görev alacak.

 

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, TOBB ve TEPAV iş birliğiyle yürütülen KOBİ Dijital Dönüşüm Platformu projesinde araştırmacı olarak görevlendirildi.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kabul edilen proje, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi ve teknolojik gelişmelere uyum kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin dijitalleşmesine odaklanan proje kapsamında, akademik araştırmalar ile iş dünyasının teknolojik ihtiyaçlarının buluşturulması amaçlanıyor.

Dijitalleşme, yenilikçilik ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesini esas alan çalışmayla işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve verimliliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

 

Tabak’ın projede araştırmacı olarak görevlendirilmesinin, üniversitenin akademik bilgi birikiminin ulusal araştırma ve geliştirme çalışmalarına aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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