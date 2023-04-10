Kızıltepe Tapu Müdürlüğü İLANEN DUYURULUR

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Küçükboğaziye Köyü 107 ada 2 parseldeki taşınmazın 1/1 hissesi elbirliği halinde murislerden 12/03/1941 doğumlu Hıdır kızı Melahat AYDIN,

29/08/1965 doğumlu Abdulcelil kızı Aynur AYDIN,

14/03/1969 doğumlu Abdulcelil oğlu Mehmet Ali AYDIN,

01/07/1911 doğumlu Ahmet oğlu Yusuf ATAKUL ve 01/01/1944 doğumlu Yusuf kızı Atiye BAŞKUT adlarına kayıtlı iken; Abdulcelil oğlu Mehmet Ali AYDIN, Abdulcelil kızı Aynur AYDIN ve Hıdır kızı Melahat AYDIN’ların Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan 10/10/2011 tarihli 2011/2047 esas ve 2011/1775 karar sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Abdulcelil oğlu Mehmet Ali AYDIN, Abdulcelil kızı Aynur AYDIN ve Hıdır kızı Melahat AYDIN ‘lar 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 10/04/2023, Cuma günü saat 8:00 den itibaren 23/04/2023 tarih Cuma günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.07/04/2023

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Basın No: ILN01810198