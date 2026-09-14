KIZILTEPE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/1086 Esas

KARAR NO : 2025/962

DAVALI : FEYYAT SARIBOĞA

DAVACI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI

Mahkememizden verilen 31/10/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Mahkememizin gerekçeli kararı 46624655424 TC kimlik numaralı davalı Feyyat SARIBOĞA' ya MERNİS adresinin boş çıkması sebebiyle yurtiçi ikametgah adresi olan "Yeni Mah. Tepeli İş Merkezi Üstü No.6 Kızıltepe/Mardin " adresine tebliğe çıkarıldığı, ancak bu adrese yapılan tebligatların geri dönmesi üzerin eve başkaca adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde takdirde hükmün davalı Feyyat SARIBOĞA yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02547377