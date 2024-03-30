KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA

ESAS NO : 2022/307 Esas

KARAR NO : 2023/717

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Turizm Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından davalı Veliyüddin Bahadır Özkan aleyhine mahkememizde açılan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ İLE;

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalılar Veliyüddin Bahadır Özkan Ve Mehmet Sarıtaş aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 17/24 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Seyran Konakları B6 Blok 2. Kat 5 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Veliyüddin Bahadır Özkan Ve Mehmet Sarıtaş adına kayıt ve tesciline,

2-Davacının ortak gider, aidat ve tadilat bedeli yönünden talebinin REDDİNE, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı Veliyüddin Bahadır Özkan'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2023

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Basın No: ILN02010181