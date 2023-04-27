KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

T.C.

ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

ESAS SAYISI : 2023/43 Ort. Gid. Satış

Hissedar Cengiz Ünal (Salih oğlu)

Beşikkaya Mahallesi 20795 ada, 1 parsele kain ARSA ANKARA

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 07/06/2022 tarih ve 2020/885 Esas, 2022/942 Karar sayılı ilamı ile satılmak suretiyle umuma açık ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara İli, Altındağ İlçesi, Beşikkaya Mahallesi 20795 ada, 1 parsele kain ARSA vasıflı taşınmazın bilirkişilerce tanzim olunan 08/03/2023 tarihli raporu ile kıymet takdiri yaptırılmış olup, bilirkişilerce toplam 3.029.130,00 TL kıymet takdir edilmiş, taşınmazda hissedar bulunan;

Hissedar Cengiz Ünal (Salih oğlu' a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Cengiz Ünal (Salih oğlu)'a iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 08/03/2023 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

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Basın No: ILN01819894