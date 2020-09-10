Kitapyurdu(.)com , kuruluşundan günümüze kadar internetten kitap satışının en yaygın alternatiflerinden biri haline geldi. Kitapyurdu internet sitesi özellikle kitapseverlerin sahaf sahaf gezmeleri yerine kolaylık sağlayarak internet ortamından çeşitli kitap satışı yapan bir web sitesidir.

Kitapyurdu’nun sahibi kimdir?

Kitapyurdu.com; 2000 yılında Kitapyurdu Yayıncılık ve İletişim Anonim Şirketi adlı klasik bir matbaacılık ve yayıncılık şirketi tarafından kuruldu.

Kitapyurdu’nun bugün 70 küsür çalışanı mevcuttur ve depo, satın alma, lojistik bölümlerinin hepsinin bir arada olduğu 2000 metrekarelik bir alanda faaliyetlerini sürdürerek, her gün binlerce müşterisine sipariş sağlamaktadır.

Kitapyurdu’nda ne satılıyor?

Kitapyurdu.com sitesinde kitap, dergi, oyuncak ve hobi ürünleri, kırtasiye ürünleri, film ve müzik cdleri gibi birçok çeşitli ürün satılmaktadır.

Kitapyurdu’nda üye olmadan sipariş veriliyor mu?

Kitapyurdu’nda üye olmadan da "Misafir Alışverişi" yapabilirsiniz. Kitapyurdu.com'da, herhangi bir adres veya kredi kartı bilgisi vermeksizin sadece e-posta adresiniz aracılığıyla hızlıca üye olabilirsiniz. Kitapyurdu.com'a üye olmak ücretsizdir.

Kitapyurdu’nda kargo ücreti ne kadar?

Kitapyurdu’nda kargo ücreti "60TL ve üzerinde kargo 5TL; 100TL ve üzerinde Kargo Bedava!" şeklindedir ve bu kampanya yurt içi siparişler için geçerlidir.

Siparişiniz, indirimli veya ücretsiz kargo limitlerinin altında kalırsa her kargo firması için; siparişinizin ağırlık ve hacmi hesaplanarak kargo ücretlendirmesi yapılır.

Kargo Bedava kampanyası Kapıda Nakit Ödemeli siparişlerde geçerli değildir.

Kitapyurdu’nda kapıda ödeme seçeneği var mı?

Kitapyurdu'ndan yapılan alışverişler için Kapıda Nakit Ödeme Seçeneği mevcuttur.

Kapıda ödeme seçeneği şartları karşılandığı takdirde Kapıda Nakit Ödeme seçeneğini, üye girişi yapıldıktan sonra alışverişinizin "Kargo Metodu" adımında tercih edebilir, ve daha sonra kargo ücretini detaylı görebilirsiniz.

Siparişilerinizi, cep telefonunuza gönderilecek olan SMS mesajındaki Onay Kodu ile doğrulamanız gerekir.

Siparişiniz, Onay Kodu ile onaylanmazsa veya size telefon / e-posta aracılığıyla ulaşılamadığı durumlarda iptal edilir.

Kitapyurdu.com'da yalnızca "Kapıda Nakit Ödeme" seçeneği bulunmaktadır. Ödemenizi, kredi kartınız ile güvenli bir şekilde, siparişinizi oluştururken yapabilirsiniz.

Kapıda Ödeme seçeneği için gereken şartlar nelerdir?

Kapıda Nakit Ödeme seçeneğini kullanabilmeniz için; öncelikle üye olmalı, üyelik ve adres bilgilerinin; eksiksiz, tutarlı ve güncel olması gerekmektedir.

Üye olurken kullandığınız e-posta adresinizin doğrulanmış olması gerekmektedir.

Kitapyurdu’nda yapacağınız siparişinizin "Kargo Adresi" adımında seçeceğiniz adres bilgilerinde bulunan T.C. Kimlik No ve telefon numarası alanları mutlaka doldurmalısınız.

Ad-Soyad ve doğum tarihi bilgileriniz kimliğinizdeki şekliyle (büyük harfli ve birebir aynı) olmalıdır. Doğum tarihi bilginizi "Hesabım » Hesap Bilgilerimi Düzenle" bağlantısıyla kontrol etmelisiniz.

Alışveriş tutarınızın 15TL-200TL aralığında olması gereklidir.

Kargo anlaşmaları nedeniyle Kapıda Nakit Ödeme seçeneği tüm illerde geçerli olmamaktadır.