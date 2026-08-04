KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
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KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
|İLAN
|
KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN
|
(Milli Emlak Müdürlüğü )
|
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|Sıra No
|Taşınmaz No
|İli
|İlçe
|Mah. / Köy
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü (m2)/ Satışı Yapılacak Yüzölçüm m²
|Hazine Hissesi (m2)
|Cinsi
|İmar Durumu
|Fiili Durumu
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat Bedeli (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|40010122849
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|YENİCE MAHALLESİ
|6546
|4
|1.085,11
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|5.970.000,00
|1.194.000,00
|19.08.2026
|09:30
|2
|40010122850
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|YENİCE MAHALLESİ
|6546
|5
|1.085,11
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|5.430.000,00
|1.086.000,00
|19.08.2026
|09:45
|3
|40010100250
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|15
|419,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|630.000,00
|189.000,00
|19.08.2026
|10:00
|4
|40010100249
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|14
|350,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|440.000,00
|132.000,00
|19.08.2026
|10:15
|5
|40010100248
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|13
|350,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|440.000,00
|132.000,00
|19.08.2026
|10:30
|6
|40010100247
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|12
|350,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|440.000,00
|132.000,00
|19.08.2026
|10:45
|7
|40010100246
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|11
|350,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|440.000,00
|132.000,00
|19.08.2026
|11:00
|8
|40010100245
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|10
|349,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|440.000,00
|132.000,00
|19.08.2026
|11:15
|9
|40010100244
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|9
|393,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|511.000,00
|153.300,00
|19.08.2026
|11:30
|10
|40010100243
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|8
|360,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|505.000,00
|151.500,00
|19.08.2026
|11:45
|11
|40010100242
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|7
|426,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|555.000,00
|166.500,00
|19.08.2026
|13:30
|12
|4001000241
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AŞIKPAŞA MAHALLESİ
|4522
|6
|350,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|420.000,00
|126.000,00
|19.08.2026
|13:45
|13
|40010108381
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|254
|1
|922,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|508.000,00
|152.400,00
|19.08.2026
|14:00
|14
|40010108388
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|255
|1
|864,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|476.000,00
|142.800,00
|19.08.2026
|14:15
|15
|40010108390
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|255
|12
|868,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|478.000,00
|143.400,00
|19.08.2026
|14:30
|16
|40010108379
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|252
|5
|1.085,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|597.000,00
|179.100,00
|19.08.2026
|14:45
|17
|40010108383
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|254
|3
|837,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|461.000,00
|138.300,00
|19.08.2026
|15:00
|18
|40010108382
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|254
|2
|841,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|463.000,00
|138.900,00
|19.08.2026
|15:15
|19
|40010108371
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|248
|9
|881,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|485.000,00
|145.500,00
|19.08.2026
|15:30
|20
|40010108372
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|248
|10
|868,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|478.000,00
|143.400,00
|19.08.2026
|15:45
|21
|40010108423
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|DEDELİ KÖYÜ
|262
|1
|1.035,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|621.000,00
|186.300,00
|19.08.2026
|16:00
|22
|40010104251
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|186
|9
|600,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALLİ
|420.000,00
|126.000,00
|20.08.2026
|09:30
|23
|40010104252
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|186
|10
|600,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALLİ
|420.000,00
|126.000,00
|20.08.2026
|09:45
|24
|40010104247
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|186
|1
|761,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALLİ
|533.000,00
|159.900,00
|20.08.2026
|10:00
|25
|40010124909
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|468
|147
|401,78
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|262.000,00
|78.600,00
|20.08.2026
|10:15
|26
|40010104368
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|229
|4
|704,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|355.000,00
|106.500,00
|20.08.2026
|10:30
|27
|40010104364
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|229
|5
|806,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|405.000,00
|121.500,00
|20.08.2026
|10:45
|28
|40010104295
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|211
|4
|749,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|450.000,00
|135.000,00
|20.08.2026
|11:00
|29
|40010104294
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|211
|3
|793,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|476.000,00
|142.800,00
|20.08.2026
|11:15
|30
|40010104293
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|211
|2
|633,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|380.000,00
|114.000,00
|20.08.2026
|11:30
|31
|40010104292
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KARAHIDIR KÖYÜ
|211
|1
|762,00
|TAM
|ARSA
|İMARLI
|İŞGALSİZ
|458.000,00
|137.400,00
|20.08.2026
|11:45
|32
|40010120858
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AKÇAAĞIL KÖYÜ
|200
|3
|1.252,00
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|1.002.000,00
|300.600,00
|20.08.2026
|13:30
|33
|40010120851
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|AKÇAAĞIL KÖYÜ
|268
|3
|234,94
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|212.000,00
|63.600,00
|20.08.2026
|13:45
|34
|40010107580
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|Y.BÜYÜKOBA KÖYÜ
|115
|1
|2.636,59
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|İŞGALSİZ
|1.055.000,00
|316.500,00
|20.08.2026
|14:00
|35
|40010123313
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|Y.BÜYÜKOBA KÖYÜ
|115
|165
|54,25
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|22.000,00
|6.600,00
|20.08.2026
|14:15
|36
|40010122453
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|ÇAYAĞZI KÖYÜ
|254
|17
|3.598,36
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|İŞGALSİZ
|2.700.000,00
|810.000,00
|20.08.2026
|14:30
|37
|40010123485
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KALANKALDI KÖYÜ
|116
|4
|185,82
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|131.000,00
|39.300,00
|20.08.2026
|14:45
|38
|40010125233
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|H.BEŞLER KÖYÜ
|143
|1
|643,76
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|İŞGALSİZ
|322.000,00
|96.600,00
|20.08.2026
|15:00
|39
|40010109901
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|KORTULU KÖYÜ
|119
|192
|253,42
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|İŞGALLİ
|25.500,00
|7.650,00
|20.08.2026
|15:15
|1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 ila 4. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kira, 5 ila 52. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
|2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kervansaray Mah. Erdoğan DURKAL Sok. No:2 Merkez/KIRŞEHİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
|3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.
|4- Taşınmazların satış bedelinin, peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye işlem bedeli (İhalelerde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
|5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
|a)
|Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
|b)
|Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|c)
|Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (T. C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
|ç)
|Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir. )
|d)
|Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
|e)
|Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2026 yılı) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
|şarttır.
|6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.
|7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.
|8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|9- Taşınmazların üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilecek, müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince kendi aralarında çözüm sağlayacaktır.
|10- Taşınmazlara ait ilan bilgileri ilgili kurumlardan alınan dosyadaki bilgi ve belgelere dayanılarak hazırlanmıştır. İhaleye hazırlık süreci ile ihale tarihi arasındaki sürede taşınmazın durumundaki değişiklikten dolayı İdare sorumluluk kabul etmez.
|11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 386 262 2424 / dahili satış için 151, kira için 154)
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN02520598