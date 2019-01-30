Kırsal kalkınmanın formülü: Toplulaştırma

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Toplulaştırmanın çiftçilere daha az maliyetle daha fazla üretim yapma imkânı sağladığını ifade eden DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir."

Amaç verimliliği artırmak

“Toplulaştırma çalışmalarının amacı tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Toplulaştırma, çiftçinin daha az maliyetle daha fazla üretim yapmasına olanak sağlar. Parçalı tarım arazileri birleştirilir, tarla içi yolların yapılması ve arazilerin sudan faydalanması sağlanır. Böylece çiftçinin maliyeti yüzde 40 oranında düşer. Çiftçinin maliyeti düştüğü zaman üretim olanağı artar ve tarımsal faaliyet imkânları sürdürülebilir duruma gelir. Çiftçinin köyünü bırakıp şehre göç etmemesi için kırsal kesimlerde tarımsal altyapının en önemli etkeni toplulaştırmadır. Tarımsal altyapı iyileştirilirse kırsal kalkınma sağlanabilir.

Çalışmaları DSİ yürütüyor

“Toplulaştırma bir devlet politikası olarak ele alınmıştır ve bu konuda devletimiz gerçekten çok önemli harcamalar yapmaktadır. Çiftçilerimizin tarım ve hayvancılıkta daha fazla gelir elde etmesi en büyük hedeflerimizden birisidir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2018 yılına kadar Türkiye’de 6,1 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırmasını bitirmiştir. 2018 yılına kadar Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunan toplulaştırma hizmetleri bugün DSİ’nin bünyesinde devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın nihai hedefi de kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmektir.”

Devletin kontrolünde olsun

Arazi edindirme kanununun önemine vurgu yapan Pehlivanoğlu Yapı Kurucu Başkanı Ahmet Yaşar da, “Arazi edindirmenin en büyük amacı tarım parsellerini azaltmak ve işletme büyüklüğünü arttırmaktır. Böylece tarım arazileri toplulaştırma ile devletin kontrolünde iyileşip, toplulaştırmanın amacını oluşturup, tarımsal rekabeti artırarak kaliteli ve fazla üretimi sağlamış olacaktır” diye konuştu.

Köylünün güveni kazanılmalı

Toplulaştırma yapılırken çiftçilerin onayları olmadan parsellerinin yerlerinin değiştirilmediğini belirten Derinsu Proje Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin İpek de, “Çiftçinin toprağını koruması lazımdır. 5400 sayılı Toprak Koruma Kanunu, tarım arazilerinin korunması için makro planlar yapılmasını emrediyor. DSİ şu anda arazi kullanım planlarını da acilen hazırlamalıdır. Ayrıca çiftçilerin ve köylülerin toplulaştırma projelerini daha iyi öğrenmeleri için sabırla hareket etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra köylünün güveni kazanılmalı” dedi.

100 yıllık mülkiyet sorunu çözülüyor

Tarım arazilerinde toplulaştırma yapıldıktan sonra tapu kayıtlarının da yenilendiğini söyleyen Aysa Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer ise, “Miras yoluyla tarım arazilerinin paylaştırılması veya birleştirilmesi konusunda bir nevi arabuluculuk yapıyoruz. Çünkü üzerine veraset davası bulunan tarlalara kredi verilmiyor. Mülkiyet sorunları da bu proje kapsamında giderilmiş oluyor” diye konuştu.