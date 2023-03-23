  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vali Gökmen Çiçek gönülleri fethetti

6'lı masadan İnce'ye siyasi rüşvet!

Abdullah Ağar'dan Milli Muharip Uçak'la ilgili flaş detayı açıkladı: Bir yol kazası olmazsa...

Alkolik utanmaz uçağı karıştırdı! Hostesin sözleri olayın bile önüne geçti

Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu

6'lı masanın genel başkanlarına HDP çağrısı

Duran Kalkan'dan yoldaşı Kılıçdaroğlu'na yeni mesaj: Erdoğan-Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa...

Türkiye'den dünyayı sallayacak bor karbür hamlesi! ABD satışını önümüzdeki 10 yıl boyunca kapattı

Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...
Dünya Kırmızı bültenle aranıyordu! "Kripto para kralı" olarak bilinen Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı
Dünya

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Kripto para kralı" olarak bilinen Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 19:44:00 -
Kırmızı bültenle aranıyordu! "Kripto para kralı" olarak bilinen Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı

Karadağ İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Filip Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi, kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok 'Do Kwon' olarak tanınan şahsı Karadağ'da tutuklamıştır." ifadesini kullandı.

"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Do Kwon'un Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını bildirdi.

Yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlamıştı.

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23