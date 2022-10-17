Kirli proje ellerine ayaklarına dolandı! Cumhuriyet ve Bay Kemal savaşı büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mütedeyyin kesime oynamak için ortaya attığı, “Başörtüsünü güvence altına alalım” teklifi ters tepki. AK Parti hükümetinin kamuda başörtüsü serbestisi getirdiği zaman Anayasa Mahkemesi’ne koşarak, “Yasak kalkmasın” oyu veren Kılıçdaroğlu, partisinin bu kanun teklifiyle geçmişini tekrar hatırlattı ve samimiyetsizliğini gözler önüne serdi. Kendi mahallesi de Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki hamlesini beğenmeyip yasakçı ve laikçi uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesi de Kılıçdaroğlu’na adeta savaş açtı. Teklifi ortaya attığı andan itibaren Kılıçdaroğlu’nun aleyhine haberlere imza atan Cumhuriyet, bu kez işi bir adım ileriye taşıdı.

“CHP tabanına yabancılaşılıyor mu?” başlığıyla yayınlanan haberde, Kılıçdaroğlu’na aba altından sopa gösterilirken, “Biz değişmedik, başörtüsü konusunda yasakçı kafamız devam ediyor” mesajı verildi.

İşte o haber: