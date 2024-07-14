KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/612 KARAR NO : 2024/1108

SATIŞ İSTEYEN : Tarık Cumhur

HİSSEDAR : Hüseyin Toprak T.C: 12******02

Davacı Tarık Cumhur tarafından davalılar Hüseyin Toprak vs. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda 30/04/2024 tarihli kararı gereğince;

HÜKÜM: 1- Davacının davasının KABULÜ İLE,

2- Dava konusu Kırklareli İli, Merkez Değirmencik köyü, 285, 1583, 1207, 1540, 1288, 1257, 1208, 1193, 1039 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazlardaki ortaklığın tüm şerh, takyit ve yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, 3- Satışın İ.İ.K'ya göre açık arttırmayla yapılmasına,4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisse oranlarına göre tevziine, satış işlemlerinin Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yerine getirilmesine,5-Harçlar kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile, bakiye kalan karar ve ilam harcının davacı ve davalıdan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına, 6-Davacı tarafça yapılan 54,40 TL peşin harcı, 1.836,60 TL posta tebligat ücreti, 3.000 TL bilirkişi ücreti, 1.912,35 TL Keşif harcı,750 TL araç ücreti , 6.488,16 TL Basın İlan Kurumu masrafı olmak üzere toplam 13.987,11 TL yargılama giderinin payları oranında taraflara paylaştırılmasına, bakiye gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip talebi halinde davacı tarafa iadesine,7-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 17.400,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile, davacı tarafa verilmesine,

Dair, Davacı vekillerinin ve huzurda bulunan davalının yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) istinaf yoluna gidilebileceği şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/07/2024

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Basın No: ILN02061498