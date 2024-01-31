KIRKLARELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Büyükmandıra/Paşa Mahallesinde 2022 yılında 3402 sayılı kanunun Ek-1 maddesi hükümlerine esasen yapılan sayısallaştırma çalışmalarında Büyükmandıra/Paşa Mahallesi (eski Mandıra Beldesi) 165 ada 32, 33 ve 34 parsel (eski 1499, 1500 ve 1501 parseller) sayılı taşınmazların mülkiyet sınırlarının hatalı sayısallaştırılmış olduğu, buna bağlı olarak yüzölçümlerinin hatalı hesaplandığı tespit edilmiştir. 165 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 12/120 hissesi Sapber:Talip kızı adına, 165 ada 34 parsel sayılı taşınmazın 1/8 hissesi Ayşe BIÇAK:Ali kızı adına, 4/8 hissesi İbrahim:Hasan oğlu adına tescilli olup, yapılan düzeltme işlemi sonrasında söz konusu 165 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 15924.62m² olan yüzölçümü 13017.77m² olarak, 165 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 7821.96m² olan yüzölçümü 15380.07m² olarak, 165 ada 34 parsel sayılı taşınmazın 18573.73m² olan yüzölçümü 13922.47m² olarak hesaplanmıştır. 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41'nci maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ilgililerinin veya kanuni vekillerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesinde düzeltmenin aleyhine dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde Düzeltmenin Kesinleşeceği ilan olunur.

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