KIRKLARELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/2630 Esas KARAR NO : 2025/447SATIŞ İSTEYEN: Bilgen Acet-Sezen Aydın-Yalçın Aydın

HİSSEDAR : Hazel Uyumaz T.C: 35******08

Davacılar Bilgen Acet, Sezen Aydın, Yalçın Aydın tarafından davalılar Hazel Uyumaz vs. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda 16/04/2025 tarihli tarihli kararı gereğince;

HÜKÜM :1-Davacının davasının KABULÜ İLE,

2-Dava konusu Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kayalı köyü 220 Ada 9 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın tüm şerh, takyit ve yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİYLE GİDERİLMESİNE, 3-Satışın İ.İ.K'ya göre açık arttırmayla yapılmasına,4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki hisse oranlarına göre tevziine, satış işlemlerinin Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yerine getirilmesine,5-Harçlar kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan karar ve ilam harcının davacı ve davalıdan payları oranında tahsili ile hazineye irat kaydına, 6-Davacı tarafça yapılan 80,70 TL peşin harç, 3.836,50 TL posta tebligat ücreti, 6.000 TL bilirkişi ücreti, 1.330,00TL araç ücreti, Basın ilan kurumu bedeli 8.568,00 TL, 3.030,30 TL keşif harcı olmak üzere toplam 22.845,50 TL yargılama giderinin payları oranında taraflara paylaştırılmasına, bakiye gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip talebi halinde davacı tarafa iadesine,7-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 28.500,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 345. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna gidilebileceği şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025

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Basın No: ILN02555050