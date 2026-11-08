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Resmi İlanlar KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2025/466 Esas

Mahkememizin 2025/466 Esas sayılı dava dosyasında Mehmet Ali ve Dudiye oğlu, 01/07/1884 doğumlu, 24859936792 T.C Kimlik numaralı Hurşit ŞİMŞEK'in mirasçısı Mehmet Ali ve Dudiye oğlu, 01/07/1889 doğumlu, 24856936856 T.C Kimlik numaralı Ali ŞİMŞEK'in 02/01/949 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçısının tespit edilemediği anlaşıldığından mirasçısı varsa işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 501. maddesi uyarınca murisin mirasının Devlet Hazinesine bırakılacağı ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02564348