KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/466 Esas
Mahkememizin 2025/466 Esas sayılı dava dosyasında Mehmet Ali ve Dudiye oğlu, 01/07/1884 doğumlu, 24859936792 T.C Kimlik numaralı Hurşit ŞİMŞEK'in mirasçısı Mehmet Ali ve Dudiye oğlu, 01/07/1889 doğumlu, 24856936856 T.C Kimlik numaralı Ali ŞİMŞEK'in 02/01/949 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçısının tespit edilemediği anlaşıldığından mirasçısı varsa işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 501. maddesi uyarınca murisin mirasının Devlet Hazinesine bırakılacağı ilanen duyurulur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02564348