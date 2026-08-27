KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2022/502 E. dosyasında davalı Seda Kargo Nak. Pz. GıdaSig. Acen. Pet. Ür. İth. İhr.Ltd.Şti'ye davanın Reddine ilişkin gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğinin gerektiği, ancak; Dosyada mevcut adresinin yıkılmış olması, Uyap sisteminde herhangi bir mersis adresinin mevcut olmaması sebepleriyle ADRESİ MEÇHUL OLDUĞU ANLAŞILAN davalı şirket hakkında mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN tebligat yapılmasına karar verilmiş, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilgilinin tebligat tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf talebinde bulunabileceği ihtar olunur.

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Basın No: ILN02536458