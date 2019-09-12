0553 313 94 23

Kırgızistan’da “Anadolu Mektebi Aytmatov’un Memleketinde” paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Anadolu Mektebi, Avrasya Yazarlar Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Anadolu Mektebi Aytmatov’un Memleketinde” adlı panel düzenlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:28
Kırgızistan’da “Anadolu Mektebi Aytmatov’un Memleketinde” paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Anadolu Mektebi, Avrasya Yazarlar Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Anadolu Mektebi Aytmatov’un Memleketinde” adlı panel düzenlendi.


11 Eylül’de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü binasında düzenlenen panele, Cengiz Aytmatov’un bütün eserlerini okuyarak Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen Aytmatov programlarında başarılı olan 36 öğrenci katıldı. Panelde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Dairesi Başkanı Hüseyin Murat Yücel de birer konuşma yaptılar.


Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov açış konuşmasında, Kırgızistan’ın en büyük yazarı Cengiz Aytmatov’un Türkiye’de çok okunan yazarlardan birisi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumabekov, Kırgızistan ve Türkiye’nin kardeş olduğunu ve 300 milyonluk Türk dünyasında Türkiye’nin lider olduğunu sözlerine ekledi.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Dairesi Başkanı Hüseyin Murat Yücel ise, genç araştırmacıların bu çalışmalarıyla Kırgız ve Türk halklarının kardeşliğini artırdığını dile getirerek, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Türk halklarının birliğini artıracak faaliyetleri desteklediklerini ifade etti. Panel, Anadolu Mektebi öğrencilerinin Aytmatov’un eserlerindeki evrensel unsurları ele aldığı bildirilerle devam etti.


Panel, katılımcıların Cengiz Aytmatov’un müzeye dönüştürülen evi, Ata Beyit Mezarlığı, Ahıska Türkleri Derneği, Issık Gölü, Ruh Ordo Müzesi ile Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib’in memleketi Balasagun’u ziyaretiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:28
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene’de yeni iş kapısı
    1. Ergene’de yeni iş kapısı
    2. Nusaybin Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç..
    3. Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz..
    4. Kişisel Verileri Koruma Kurumundan..
    5. Başkan Çınar, Yeşilyurt Konaklarını..
    6. Mardin’de 12 bin 74 paket gümrük..
    7. Düzce polisinden ’duman’ uygulaması
    8. Dünya Sağlık Örgütünden "vaatlerinizi..
    9. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı
    10. Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum..
    11. Boyabat Devlet Hastanesinde yangın..
    12. Eskişehir Barosu’ndan yol uyarısı
    13. Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı
    14. Kargı Devlet Hastanesi’nde yangın..
    15. Gaziantep’in sorunları Ombudsman..
    16. Dışişleri Bakanlığında büyükelçi..
    17. TÜBİTAK Destekli Proje Hazırlama Kursu..
    18. Çanakkale’de 45 mülteci ve 6..
    19. Mustafakemalpaşa Belediyespor’a 2..
    20. Elazığ’da 41 metruk bina yıkılacak
    21. "Detaylar maçın skorunu belirleyecek"
    22. Kırgızistan’da “Anadolu Mektebi..
    23. Öğrenci Servis sürücülerine eğitim..
    24. Kanaat önderlerinden Diyarbakır..
    25. Özbekistan, Çin vatandaşlarına vize..
    26. ABD askerlerinden PKK/YPG..
    27. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan..
    28. Metro ve tramvayda "cumadan pazara"..
    29. Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları..
    30. İstanbul'da fırtına uyarısı
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı