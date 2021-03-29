Kimse beklemiyordu! Masumlar Apartmanı’nda radikal karar

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi “Masumlar Apartmanı”, 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümleri için de önemli bir karar alındı.

Dizi yapımcılar ve kamera arkası çok farklı bir yöntem izleyecek. Senaryoda yapılan değişiklikler ufak ufak kendini gösterirken Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar’ın daha ön planda olacağı vurgusu yapıldı.

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Gülben büyük bir değişim geçirecek. Hatta eski halinden daha kötü bir noktaya doğru ilerleyecek.

Gülben’in şimdiye kadar umut dolu, sevgi dolu beklentilerinin de değiştiğine şahitlik edeceksiniz. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben ve Safiye kardeşlerin yeni ruh halleri izleyicileri de fazlasıyla gerecek.

Masumlar Apartmanı’nda dikkat çeken diğer noktalar ise çöp ve fare sahnesinin olduğu çekimler…