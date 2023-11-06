KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/846 Esas

DAVALI : DİYANE ABDULKADİR SABAH Ekinci Mah. Atasoy Sok. No:45 İç Kapı No:3Antakya/ HATAY



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce davalıya tahkikat duruşma gününün 6100 Sayılı HMK 'nın 147/2 maddesi şerhli olmak üzere T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;



Durusma Günü: 18/01/2024 günü saat: 10:10'da Davalı DİYANE ABDULKADİR SABAH' ın geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için erteleme halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150.mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu Davalı DİYANE ABDULKADİR SABAH' a tahkikat duruşma günü 18/01/2024 günü saat: 10:10 tarihini bildirir 6100 sayılı HMK'nın 147/2 meşruhatı ile ilanen tebliğ olunur. 03/11/2023

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Basın No: ILN01925113