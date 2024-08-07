Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

Yurtdışında çekilen görüntülerde ev ortamında şov yapmaya çalışan alkolik bir adam elinde kılıçla adamın burnunu kesti. Ağzına aldığı salatalığı kesmek isteyen adam faciaya neden oldu.

Yurtdışında çekilen görüntülerde, ev ortamında kılıçla şov yapmaya çalışan alkollü bir adam, trajik bir kazaya sebep oldu. Adam, ağzına aldığı salatalığı kesmeye çalışırken yanlışlıkla kılıcı tutan kişinin burnunu kesti. Bu talihsiz olay, kılıç şovlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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