Kıl biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi
Sivri biber veya kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü kıl biber turşusu tarifi...30 Eylül 2019 Pazartesi 18:51
Sivri biber veya kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü kıl biber turşusu tarifi...
Kıl biber turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler
1 kg sivri biber
Yarım baş sarımsak
2 su bardağı sirke
Yarım su bardağı tuz
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Su (kavanozu dolduracak kadar)
1 avuç nohut
Cin biber (isteğe bağlı)
Biberleri yıkayıp uçlarını kesin ve bidonlara doldurun.
Biberleri bidona doldururken güzel bir şekilde bastırarak yerleştirin.
Sarımsakları soyup içine atın.
Suyu, sirkeyi ve tuzu karıştırıp bidonu ağzına kadar doldurun.
Bidonunuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.
Turşunuz olana kadar güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin.
Afiyet olsun.
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