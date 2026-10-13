KGM şoförleri uyardı: Konya-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 13 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Anadolu Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında 12.10.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları başlayacaktır. Çalışmalar 22:00 ile 06:00 saatleri arasında gece yapılacak olup yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Çanakkale istikameti Yenifoça bağlantı yolu katılım kolu şev çalışması nedeniyle 0-1.km.leri 07.10.2026 ile 31.10.2026 arasında trafik güvenlik tedbirleri alınarak, emniyet ile sağ şerit kapatılarak. trafik akışı sağlanacaktır.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Yapım Çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Ankara Yolunun 36-41.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mah. arası) ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45.km.leri arasında 25.09.2026 tarihinden itibaren Turkuaz mahallesi karayolları eğitim tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanmaktadır.

Kayseri-Kuzey-Çevre yolunun 36-40.km.leri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltılması yapılmaktadır. Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Antalya-Alanya Yolunun 62-64.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle; sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Balıkesir-Dursunbey Yolunun 62-68 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.