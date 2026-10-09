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Yerel KGM şoförleri uyardı! Bursa Çevre Otoyolunun Ankara- İzmir istikametine dikkat
Yerel

KGM şoförleri uyardı! Bursa Çevre Otoyolunun Ankara- İzmir istikametine dikkat

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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KGM şoförleri uyardı! Bursa Çevre Otoyolunun Ankara- İzmir istikametine dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Bursa Çevre Otoyolunun Ankara- İzmir istikameti 0-4.km.leri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı İzmir- Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 9 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Çanakkale istikameti Belen Viyadüğü 2-4.km.eri arasında 09.10.2026 ile 11.10.2026 tarihleri arasında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle, sağ ve orta şerit kapatılarak, trafik akışı sol şeritten sağlanacaktır. 10.10.2026 ile 12.10.2026 tarihleri arasında Çanakkale istikameti sol ve orta şerit kapatılacak olup, trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır.

Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara İstikameti Sağ Şerit Kapatılarak Trafik Kontrollü Olarak Diğer Şeritten Verilmektedir.

Bursa Çevre Otoyolunun Ankara- İzmir istikameti 0-4.km.leri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı İzmir- Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Derebucak yolunun 24+700-25+000 ve 27+750-28+250 km.leri arasında yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 09/10/2026 tarih ve 13:00-15:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır.

Gümüşhane-Bayburt İl Sınırı-Bayburt yolunun 15-18.km.leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 21-26.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4.km.leri arasında bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Malatya-Kayseri yolunun 15-17.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor
Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor

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Karayolları duyurdu: Edirne-İstanbul yolu tek şeritten sağlanıyor

KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı
KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

Yerel

KGM uyardı: Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı

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