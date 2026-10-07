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Yerel KGM duyurdu: Konya-Ankara yolu tek şeritten sağlanıyor
Yerel

KGM duyurdu: Konya-Ankara yolu tek şeritten sağlanıyor

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KGM duyurdu: Konya-Ankara yolu tek şeritten sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Konya-Ankara yolunun 36-41.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 7 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir-Aydın Otoyolunun 4.km.sindeki Kesişim-4 Köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle 05.10.2026-17.10.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır.

Niğde-Pozantı Otoyolunun 3-8.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmaktadır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 39-48.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Konya-Ankara yolunun 36-41.km.leri arasında (Aselsan Kavşağı-Kayacık Mahallesi arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

İznik-Mekece yolunun 8-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34.km.leri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35.km.leri arasında bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Uluköy, Özkürtün ve Taşlıca Tünelleri ile yaklaşımlarında aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 05.10.2026-09.10.2026 tarihleri arası, 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

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