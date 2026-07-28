KESTEL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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KESTEL KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

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SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Sıra No İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bursa Kestel Esentepe Arsa 629 6 1.472,02 911,40 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planında ticaret + konut alanında kalmaktadır. 24.610.000,00 6.152.500,00 12.08.2026 09:30 2 Bursa Kestel Yenimahalle Arsa 1257 2 546,07 402,50 1/1000 Ölçekli Kestel (Bursa) Revizyon Uygulama İmar Planında küçük sanayi alanında kalmaktadır. 10.100.000,00 2.525.000,00 12.08.2026 10:10 3 Bursa Kestel Turan Koru 161 21 2.717,02 2.717,02 1/5000 Ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanında kalmaktadır. 16.133.000,00 4.033,250,00 12.08.2026 10:50

I- (A)-1. ila 3. sıra aralığında yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

(B) -Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen 1. ila 3. sırada yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kestel Milli Emlak Şefliğinde (Kestel Hükümet Konağı Vani Mehmet Mah. Pazaryeri Sk. No:9 Kat: 3 Kestel/BURSA) oluşturulacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

II- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu aslını (Geçici teminat bedeli, Kestel Malmüdürlüğü veznesi nakit tahsilatına kapalı olduğundan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Kestel Şubesi TR64 0001 0011 4600 0010 0052 79 nolu IBAN hesabına (açıklama kısmına mahalle, ada, parsel ve geçici teminat bedeli ibaresi yazılması) yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde sadece EFT/Havale dekontu kabul edilmeyecek olup, Kestel Malmüdürlüğünden (Hocahasan Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Defterdarlığı binası içinde) alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneğini (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) ve yerleşim yeri belgesini (ikametgah belgesi) vermeleri, Tüzel kişilerin ise, vergi kimlik numarasını belirtir belge vermeleri,

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı. (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2026 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belgeyi veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG:1/8/2021-31555) vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise; yukarıda (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

f) Ortak katılım halinde; yukarıda (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin de ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına başvurarak belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

III- Satış ihalelerine ait şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kestel Milli Emlak Şefliğinde (Kestel Hükümet Konağı Binası 3. Kat) ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği (https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

VIII- 1. ila 3. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanuna göre yapılan satışlarında; satış bedelinin tamamı peşin veya ¼’ü peşin kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacaktır.

IX- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

X- Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (döner sermaye bedeli hariç) muaftır.

XI- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince; üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

-5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),

-5 Milyon TL’den, 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)

-10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

XII- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XIII- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir, geçici teminatları iade edilmez, gelir kaydedilir.

XIV- Taşınmaz üzerinde muhdesat olması durumunda; ihale sonucunda ihale üzerine kalan müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacak olup, satış sonrası doğabilecek ihtilaflardan Hazine sorumlu değildir.

XV- Geçici teminatı nakit olarak yatırıp ihaleye katılan isteklilerden, ihaleyi kazanamayanların teminat iadeleri, muhasebe sisteminin değişmesi nedeniyle aynı gün iade edilmeyecek olup, istekliler tarafından ayrıca verilecek dilekçede belirtilen banka IBAN numarasına yatırılacaktır. Bilgi için telefon: (0224) 372 44 35

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Basın No: ILN02511655