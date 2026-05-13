KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı, iştirak teminatı yazılı taşınmazlar, ayrı ayrı 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satışı yapılacaktır.

DaireNo Mahalle Ada Pafta Parsel Parsel Alanı (brüt m²) İmar Durumu Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı

(TL) Ödeme Şekli İhale gün ve saati

1 Nüzhetiye 118

41 20.765,30 m² Tarla 28,500,000.00 Geçici teminatı 855.000,00 Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 6 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir. 03/06/2026

Çarşamba

Saat: 10.30

2 Ahmet Vefik Paşa 500

19 2.199,66 m² 4 Katlı Betonerme Sosyal Tesis Ofis İşyeri Ve Arsası (Otel) 256,000,000.00 Geçici teminatı 7.680.000,00 Tamamı Peşin veya yarısı Peşin Kalanı 15 eşit taksitte

(+kanuni faiz) tahsil edilecektir. 03/06/2026

Çarşamba

Saat: 10.40

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen satışı yapılacak gayrimenkuller KDV den muaftır.



1-İhaleler 03/06/2026 Çarşamba günü sırasıyla saat: 10.30, 10.40 de ayrı ayrı Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince yapılacaktır.

2-İhale ile satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4-İhaleye katılacaklar 1. sıradaki ihale için 10.000,00 TL,+KDV 2. Sıradaki ihale için 50.000,00 TL +KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-Bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım, satım, giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış/kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tekliflerde Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ IBAN NO : (TR310001500158007292521173)

İlan Olunur. http://www.kestel.bel.tr

Basın No: ILN02465164