KEŞAP KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

KEŞAP KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI

2886 SAYILI KANUNUN 45' İNCİ MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle/Köy Cinsi Ada Parsel İmar Durumu Yüz Ölçümü (m2) Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 28120102787 Giresun Keşap Yivdincik Köyü Çalılık 105 51 İmarsız 3.139,42 Boş 540.000,00 162.000,00 4.12.2025 10.00 2 28120100842 Giresun Keşap Yünlüce Köyü Fındık Bahçesi 122 1 İmarsız 2.801,80 Boş 340.000,00 102.000,00 4.12.2025 10.30 3 28120101823 Giresun Keşap Tepeköy Köyü Tarla 110 1 Ticaret Turizm Konut Alanı 1.124,76 Boş 18.559.000,00 5.567.700,00 4.12.2025 11.00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satış ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Keşap Milli Emlak Şefliğinde (Hükümet Konağı Hizmet binası içerisinde kat:1) teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Şefliği odasında ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yatıralacakları teminata ilişkin belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ( teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ve kiralama ihalesinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. ]

b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, TC Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneği,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi.

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,

e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

f) İhaleye ortalık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortalık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Keşap Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satış yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergine tabi değildir.

6- Taşınmazın satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep etmesi halinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000.00TL, dışında 1.000.00TL'nin üzerinde olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.

7- Geçici teminat bedellerinin Giresun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası T.C. Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR250001000406000010005442 IBAN nolu hesaba (Mah,ada ve parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevirildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.

8- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

9- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır.Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

10- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazineye hiç bir sorumluluk yüklenemez.

11- Bakanlığımızın 25/05/2021 tarihli ve 970974 sayılı yazısı uyarınca Satış bedeli üzerinden Döner Sermaye işlem bedeli alınacaktır. (5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL den 10 Milyon TL ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

12- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

13- İhalelere ilişkin bilgiler Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü www.giresun.csb.gov.tr veya www.milliemlak.gov.tr web adresinden görülebilir.

14- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu (0454) 641 30 42

İLAN OLUNUR.

